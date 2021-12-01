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10:46 02 Декабря 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

США предупредили Россию о жестких мерах в случае агрессии против Украины

США пообещали без колебаний ввести различные меры, в том числе экономические, против России, если она решится на дальнейшие акты агрессии против Украины.

Псаки напомнила о предупреждении Блинкена для России

Об этом сообщила “Европейская правда” со ссылкой на представительницу Белого дома Джен Псаки.

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«Об инструментах: с самого начала мы продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов – экономические инструменты и другие инструменты – для противодействия вредным действиям России”, – сказала она.

Псаки напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен уже ясно дал понять, что США без колебаний воспользуется этими инструментами.

“Но мы будем делать это в координации – в тесной координации с нашими партнерами и союзниками», – уточнила представительница Белого дома.

Как сообщали Власти, Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил удивление заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что возможное членство Украины в НАТО может представлять угрозу России.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, США, Джен Псаки
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