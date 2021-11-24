Макрон назвал Джонсона клоуном

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании “клоуном”, который руководит «цирком».

Макрон и Джонсон обсуждали трагедию с мигрантами а Ла-Манше



Об этом сообщило Sky News со ссылкой на французский сатирический еженедельник Canard Enchaine.

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Французское издание заявило, что именно так Макрон отозвался о главе британского правительства во время визита в Хорватию через несколько часов после трагедии с мигрантами, утонувшими в Ла-Манше.

Пресс-служба британского премьера сообщила 24 ноября, что Джонсон и Макрон договорились сделать все, чтобы остановить нелегальную перевозку мигрантов через Ла-Манш

«У нас есть взрослые разговоры, но до и после он (Борис Джонсон – Ред.) поражает меня своей вульгарностью. Это всегда один и тот же цирк… Прискорбно видеть такую ​​великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», – якобы сказал президент Франции.

Ранее Власти писали, что по меньшей мере 31 мигрант погиб в среду, 24 ноября, когда их лодка затонула в проливе Ла-Манш у побережья Кале на севере Франции.

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Тэги: борис джонсон, Эммануэль Макрон