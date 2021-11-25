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12:29 02 Декабря 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

На Львовщине на путях возле вокзала нашли искалеченное тело мужчины

В Львовской области на железнодорожных путях обнаружили тело погибшего мужчины.

Подробности случившегося выясняют правоохранители

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА в отчете по вопросам чрезвычайных ситуаций за прошедшие сутки в Facebook.

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Так, согласно информации указанной в публикации, в городе Жидачев поезд сбил мужчину, который по неизвестным причинам находился на железнодорожных путях.

Изувеченное тело мужчины 1970 года рождения было найдено вчера, 1 декабря на улице Вокзальной.

Подробности случившегося выясняют правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, поезд, железная дорога, жертва, Львовская область
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