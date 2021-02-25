Не допустим вторжения СССР в Украину: глава Пентагона – о российской агрессии

В США будут использовать «наилучшие методы» для сдерживания российской агрессии по отношению к Украине.

Ллойд Остин



Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Южную Корею, сообщает «Европейская правда».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по словам главы Пентагона, США будет принимать ответные меры на действия России совместно с международным сообществом, которое всецело будет препятствовать вторжению РФ на территорию Украины.

В то же время министр обороны США выражает надежду, что Россия готова сотрудничать для «решения вопросов и проблем и понижения температуры в регионе».

Глава Пентагона не уточнил, будут ли ответные меры исключительно экономическими, но называл их «наилучшими», из всех возможных.

«Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае – мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», – сказал Ллойд Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.

Как ранее сообщали Власти, в США ответили на угрозы Путина Украине из-за возможного вступления в НАТО.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, США, Пентагон