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Главная » Мир » Политика
13:55 02 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Не допустим вторжения СССР в Украину: глава Пентагона – о российской агрессии

В США будут использовать «наилучшие методы» для сдерживания российской агрессии по отношению к Украине.

Ллойд Остин

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Южную Корею, сообщает «Европейская правда».

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Так, по словам главы Пентагона, США будет принимать ответные меры на действия России совместно с международным сообществом, которое всецело будет препятствовать вторжению РФ на территорию Украины.

В то же время министр обороны США выражает надежду, что Россия готова сотрудничать для «решения вопросов и проблем и понижения температуры в регионе».

Глава Пентагона не уточнил, будут ли ответные меры исключительно экономическими, но называл их «наилучшими», из всех возможных.

«Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае – мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», – сказал Ллойд Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.

Как ранее сообщали Власти, в США ответили на угрозы Путина Украине из-за возможного вступления в НАТО.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, США, Пентагон
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