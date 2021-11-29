Совет ЕС выделит Украине 31 млн евро на укрепление обороны

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей.

ЕС поможет усилить обороноспособность Украины на фоне российской угрозы



Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Средства выделят в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира.

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Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям:

медицине;

инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию;

мобильности и логистике;

кибербезопасности.

Ранее Власти писали, что США пообещали использовать «наилучшие методы» для сдерживания российской агрессии по отношению к Украине.

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