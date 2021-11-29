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Главная » Украина » Политика
14:53 02 Декабря 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Совет ЕС выделит Украине 31 млн евро на укрепление обороны

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей.

ЕС поможет усилить обороноспособность Украины на фоне российской угрозы

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Средства выделят в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира.

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Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям:

  • медицине;

  • инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию;

  • мобильности и логистике;

  • кибербезопасности.

Ранее Власти писали, что США пообещали использовать «наилучшие методы» для сдерживания российской агрессии по отношению к Украине.

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Тэги: ес
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