Лукашенко заявил, что они с Путиным – родные братья
Александр Лукашенко и Владимир Путин родные братья и видят мир одинаково.
Об этом заявил Лукашенко в интервью »РИА Новости».
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Самопровозглашенный президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что они с президентом РФ не просто друзья, а родные братья и имеют одинаковые взгляды на мир.
«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — заявил самопровозглашенный лидер Беларуси в интервью.
Лукашенко также отметил, в последнее время окончательно убедился, что несмотря на то, что у него с Путиным поступки могут отличиться, но «глаза их видят этот мир одинаково».
Как ранее сообщали Власти, Лукашенко заявил, что украинские военные сами попросили Россию захватить Крым.