Лукашенко заявил, что они с Путиным – родные братья

Александр Лукашенко и Владимир Путин родные братья и видят мир одинаково.

Лукашенко окончательно убедился, что у них с Путиным взгляды на мир одинаковые



Об этом заявил Лукашенко в интервью »РИА Новости».

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Самопровозглашенный президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что они с президентом РФ не просто друзья, а родные братья и имеют одинаковые взгляды на мир.

«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — заявил самопровозглашенный лидер Беларуси в интервью.

Лукашенко также отметил, в последнее время окончательно убедился, что несмотря на то, что у него с Путиным поступки могут отличиться, но «глаза их видят этот мир одинаково».

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко заявил, что украинские военные сами попросили Россию захватить Крым.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, Лукашенко, беларусь