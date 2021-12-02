Лукашенко рассказал, как его сын Коля стрелял с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался с президентом России Владимиром Путиным в стрельбе.

Лукашенко рассказал об увлечении сына стрельбой



Очередное откровение глава Беларуси озвучил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, сообщило РИА Новости.

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«Недавно с Путиным соревнования проводил — Путин хорошо владеет оружием. С Путиным вдвоем на позиции стояли и стреляли из пистолетов», — рассказал Лукашенко и уточнил, что сам не любит пистолеты.

По словам Лукашенко, у Николая дважды в неделю проходят тренировки по стрельбе.

«Всеми видами оружия, кроме пока бронетехники. Требует, чтобы я отвез его на полигон, ну, когда-нибудь отвезу», — рассказал диктатор.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что они с президентом РФ не просто друзья, а родные братья и имеют одинаковые взгляды на мир.

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