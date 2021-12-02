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17:56 02 Декабря 2021 32 Комментарии
В Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек
В столичном метро на станции «Дворец Украина» под поезд попал пассажир.
Из-за этого движение «синей» веткой изменено и происходит по схеме «Героев Днепра» – «Олимпийская», «Васильковская» – «Теремки».
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На всех станциях оболонско-куреневской линии образовалась огромная толпа пассажиров, которые спускаются в подземку, но не могут никуда уехать.
На место происшествия вызваны медики и правоохранители.
Журналист ТСН.ua с места происшествия сообщил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и упал на колею.
Новость дополняется…
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