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17:56 02 Декабря 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек

В столичном метро на станции «Дворец Украина» под поезд попал пассажир.

Из-за этого движение «синей» веткой изменено и происходит по схеме «Героев Днепра» – «Олимпийская», «Васильковская» – «Теремки».

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На всех станциях оболонско-куреневской линии образовалась огромная толпа пассажиров, которые спускаются в подземку, но не могут никуда уехать.

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Журналист ТСН.ua с места происшествия сообщил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и упал на колею.

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