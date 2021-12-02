В Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек

В столичном метро на станции «Дворец Украина» под поезд попал пассажир.

Из-за этого движение «синей» веткой изменено и происходит по схеме «Героев Днепра» – «Олимпийская», «Васильковская» – «Теремки».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

На всех станциях оболонско-куреневской линии образовалась огромная толпа пассажиров, которые спускаются в подземку, но не могут никуда уехать.

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Журналист ТСН.ua с места происшествия сообщил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и упал на колею.

Новость дополняется…