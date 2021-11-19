Байден и Путин в ближайшее время проведут прямые переговоры
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Стокгольме заявил о возможных переговорах между президентами США и России.
Об этом сообщает Reuters.
Госсекретарь США по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и России заявил, что Украина не представляет угрозы для России и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России.
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По его словам, Россия «должна снизить нынешнюю напряженность», отведя войска и «воздерживаясь от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизировать Украину».
Он добавил, что у Байдена и Путина появится возможность провести прямые переговоры. По словам Блинкена, президенты «в ближайшем будущем», скорее всего, «побеседуют напрямую».
В МИД России надеются, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся «в ближайшие дни», отмечает агентство.
В Кремле уже несколько недель обсуждает возможность проведения второй встречи на высшем уровне между двумя президентами. Последний раз Байден и Путин встречались в Женеве в июне этого года.
Ранее Власти писали, что, по утверждению Белого дома, контакты президентов США и России в будущем возможны, но в настоящий момент ничего не планируется.