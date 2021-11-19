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19:05 02 Декабря 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Байден и Путин в ближайшее время проведут прямые переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Стокгольме заявил о возможных переговорах между президентами США и России.

Последний раз Байден и Путин встречались в Женеве в июне этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США по итогам переговоров с министрами иностранных дел Украины и России заявил, что Украина не представляет угрозы для России и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России.

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По его словам, Россия «должна снизить нынешнюю напряженность», отведя войска и «воздерживаясь от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизировать Украину».

Он добавил, что у Байдена и Путина появится возможность провести прямые переговоры. По словам Блинкена, президенты «в ближайшем будущем», скорее всего, «побеседуют напрямую».

В МИД России надеются, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся «в ближайшие дни», отмечает агентство.

В Кремле уже несколько недель обсуждает возможность проведения второй встречи на высшем уровне между двумя президентами. Последний раз Байден и Путин встречались в Женеве в июне этого года.

Ранее Власти писали, что, по утверждению Белого дома, контакты президентов США и России в будущем возможны, но в настоящий момент ничего не планируется.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Путин, США, Джо Байден
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