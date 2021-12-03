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08:54 03 Декабря 2021 Просмотров 495   КомментариевКомментарии

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

Уже в пяти американских штатах обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». По всей стране зарегистрировано 10 случаев заражения.

В США зарегистрировано 10 случаев заражения.

Об этом сообщает Reuters.

В Калифорнии, Колорадо и Миннесоте выявлены случаи заболевания среди полностью вакцинированных пациентов, у них развились легкие симптомы.

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На Гавайях сообщили о заражении невакцинированного человека, у него симптомы умеренные.

В штате Нью-Йорк – 67-летняя женщина с легкими симптомами (головная боль и кашель), она недавно вернулась из Южной Африки.

«Нет причин для беспокойства», – сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, хотя, по ее словам, «будет еще больше случаев заражения».

Как отметила губернатор, люди вовсе не беззащитны против нового штамма коронавируса: вакцинация делает симптомы заболевания «менее серьезными».

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что новости о новом штамме «вызывают беспокойство», потому что «этот вирус очень заразен и быстро распространяется по всему миру». Он призвал жителей штата пройти вакцинацию и носить маски в помещении.

Ранее Власти писали, что впервые в США новый штамм коронавируса обнаружили у полностью вакцинированного человека, который вернулся в страну из Южной Африки 22 ноября. Штамм «Омикрон» был у него выявлен спустя неделю после возвращения.

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки, а затем обнаружен в двух десятках стран, в том числе в нескольких странах Европы, в Канаде, Австралии, Японии, Гонконге и Израиле. Специалисты считают, что он может представлять серьезную угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большее количество мутаций.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, штамм омикрон
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