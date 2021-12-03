Байден объявил новый план по борьбе с COVID-19 из-за “Омикрона”

В четверг президент США Джо Байден представил новый план борьбы с распространением COVID-19 в связи с появлением нового штамма.

Байден объявил новый план борьбы с корнавирусом.



Об этом пишет The Washington Post.

«Я надеюсь, что настал момент, когда мы сможем оставить разногласия позади», – сказал Байден в своем выступлении в Национальном институте здравоохранения, призвав американцев продолжать вакцинацию, носить маски и принимать другие меры предосторожности.

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Президент США пообещал, что нового локдауна не будет. Школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме. Вместо жестких карантинных ограничений будет продолжена кампания вакцинации и ревакцинации. О принудительной вакцинации речь пока не идет, хотя около 100 млн американцев пока вообще не привиты.

Президент заявил также, что в ближайшие недели американцы получат доступ к бесплатному тестированию на COVID-19 на дому.

По новым правилам, все прибывающие в США пассажиры должны сделать ПЦР-тест в течение 24 часов перед вылетом в США, независимо от количества сделанных прививок.

Ношение медицинских масок во всех видах транспорта обязательно до марта 2022 года.

Как сообщали Власти, уже в пяти американских штатах обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». По всей стране зарегистрировано 10 случаев заражения.

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки, а затем обнаружен в двух десятках стран, в том числе в нескольких странах Европы, в Канаде, Австралии, Японии, Гонконге и Израиле. Специалисты считают, что он может представлять серьезную угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большее количество мутаций.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Джо Байден, коронавирус, штамм омикрон