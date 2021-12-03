Байден объявил новый план по борьбе с COVID-19 из-за “Омикрона”
В четверг президент США Джо Байден представил новый план борьбы с распространением COVID-19 в связи с появлением нового штамма.
Об этом пишет The Washington Post.
«Я надеюсь, что настал момент, когда мы сможем оставить разногласия позади», – сказал Байден в своем выступлении в Национальном институте здравоохранения, призвав американцев продолжать вакцинацию, носить маски и принимать другие меры предосторожности.
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Президент США пообещал, что нового локдауна не будет. Школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме. Вместо жестких карантинных ограничений будет продолжена кампания вакцинации и ревакцинации. О принудительной вакцинации речь пока не идет, хотя около 100 млн американцев пока вообще не привиты.
Президент заявил также, что в ближайшие недели американцы получат доступ к бесплатному тестированию на COVID-19 на дому.
По новым правилам, все прибывающие в США пассажиры должны сделать ПЦР-тест в течение 24 часов перед вылетом в США, независимо от количества сделанных прививок.
Ношение медицинских масок во всех видах транспорта обязательно до марта 2022 года.
Как сообщали Власти, уже в пяти американских штатах обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». По всей стране зарегистрировано 10 случаев заражения.
«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки, а затем обнаружен в двух десятках стран, в том числе в нескольких странах Европы, в Канаде, Австралии, Японии, Гонконге и Израиле. Специалисты считают, что он может представлять серьезную угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большее количество мутаций.