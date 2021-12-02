Польша начинает вакцинацию от COVID-19 детей от 5 лет
Власти Польши заявили о намерении начать с середины декабря вакцинацию против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление в парламенте заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краски.
По словам замминистра, к 13 декабря появится «вакцина, предназначенная для этой возрастной группы».
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В конце ноября для детей в Польше была одобрена вакцина Comirnaty, котарая разработана совместно компаниями Pfizer и BionTech. Для детей младшего возраста рекомендованая доза – 10 мкг, для детей от 12 лет – 30 мкг.
За предыдущие сутки, 1 декабря, 27356 жителей Польши заболели COVID-19, умерли 502 больных.
С начала пандемии в Польше коронавирус обнаружили почти у 3,6 млн человек.
Ранее Власти писали, что в лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.