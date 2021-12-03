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Главная » Мир » Общество
11:23 03 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Google перенесла возвращение сотрудников в офисы из-за “Омикрона”

Компания Google пока отказалась возвращать сотрудников в офисы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке из-за беспокойства по поводу нового штамма коронавируса.

Компания Google пока отказалась возвращать сотрудников в офисы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее в Google предполагали вернуть сотрудников в офисы к 10 января, так чтобы они приходили на работу три дня в неделю.

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В четверг вице-президент Google по безопасности Крис Ракоу разослал работающим в США электронное письмо, в котором сообщил, что вопрос о возвращении сотрудников компании на рабочие места рассмотрят уже в новом году.

Компания планировала внедрить «гибридную» систему, позволяющую сотрудникам менять офисы или работать удаленно, но поощряя большинство из них возвращаться на рабочие места.

В Google сообщили об увеличении числа сотрудников, приходящих на работу в офисы. В последние недели почти 40 процентов сотрудников Google в США работали оффлайн.

В четверг компания Google также уведомила сотрудников в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, что они не вернутся в офисы 10 января, как было запланировано ранее.

Как сообщали Власти, уже в пяти американских штатах обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». По всей стране зарегистрировано 10 случаев заражения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Google, удаленная работа, штамм омикрон
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