Стягивают танки и технику: Резников рассказал в Раде о возможном российском вторжении
Россия накопила на границах с Украиной Украины 94,3 тысячи военнослужащих и продолжает укреплять техникой свои группировки, возможное вторжение – конец января.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе выступления в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. По его словам, у границ наблюдается значительное скопление техники, это фиксируют и на западе и в Украине.
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Также Резников анонсировал дату вероятного, но не обязательного наступления России – конец января.
«Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, восемь — дополнительно переброшены в Крым», — сообщил министр.
По его словам, в России стартовал зимний учебный период и военные развернули учения возле границы с Украиной, проводится разведка и мероприятия по маскировке.
Министр также добавил, что На прошлой неделе произошло усиление танками и техникой российских группировок в Брянской и Смоленской областях.
“За всеми этими маневрами наблюдаем не только мы, поэтому никаких сюрпризов не будет”, – заверил Резников.
Он добавил, что украинские военные усиливают позиции на наиболее рискованных направлениях.
Ранее Власти писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил намерения России, скапливающей войска на границе с Украиной, как неясные, и подчеркнул, что альянс готовится к худшему сценарию.