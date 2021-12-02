Стягивают танки и технику: Резников рассказал в Раде о возможном российском вторжении

Россия накопила на границах с Украиной Украины 94,3 тысячи военнослужащих и продолжает укреплять техникой свои группировки, возможное вторжение – конец января.

Министр назвал вероятным временем вторжения конец января



Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе выступления в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. По его словам, у границ наблюдается значительное скопление техники, это фиксируют и на западе и в Украине.

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Также Резников анонсировал дату вероятного, но не обязательного наступления России – конец января.

«Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, восемь — дополнительно переброшены в Крым», — сообщил министр.

По его словам, в России стартовал зимний учебный период и военные развернули учения возле границы с Украиной, проводится разведка и мероприятия по маскировке.

Министр также добавил, что На прошлой неделе произошло усиление танками и техникой российских группировок в Брянской и Смоленской областях.

“За всеми этими маневрами наблюдаем не только мы, поэтому никаких сюрпризов не будет”, – заверил Резников.

Он добавил, что украинские военные усиливают позиции на наиболее рискованных направлениях.

Ранее Власти писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил намерения России, скапливающей войска на границе с Украиной, как неясные, и подчеркнул, что альянс готовится к худшему сценарию.

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Тэги: Верховная Рада, граница Украины, Алексей Резников, Россия - страна агрессор