В Институте нацпамяти рассказали о судьбе герба СССР с «Родины-матери»
Институт национальной памяти направит запрос о демонтаже герба СССР с «Родины-матери» в Министерство культуры.
Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на председателя Института нацпамяти Антона Дробовича.
Так, по его словам, в Украинском институте национальной памяти уже на следующей неделе планируется отправить официальное запрос на демонтаж герба СССР с монументальной скульптуры в Мнистрество Культуры.
“Сейчас идет предварительная подготовка. Нашлась организация, которая готова осуществить этот демонтаж. Мы сейчас анализируем это предложение и передадим в Министерство культуры предварительные предложения от граждан и бизнеса с рекомендацией поднять этот вопрос до уровня правительства. Мы договорились предоставить предложения Министерству на следующей неделе”, — рассказал Дробович.
Чиновник отметил, что для понимания стоимости такого демонтажа необходимо сделать проект и провести экспертизу, чего на данный момент сделано еще не было. Однако, по словам Дробовича, такое мероприятие обойдется государству в несколько миллионов гривен.
Ранее Власти сообщали, почему не демонтируют герб СССР на монументе «Родина-мать».