В Институте нацпамяти рассказали о судьбе герба СССР с «Родины-матери»

Институт национальной памяти направит запрос о демонтаже герба СССР с «Родины-матери» в Министерство культуры.

Такое мероприятие обойдется государству в несколько миллионов гривен



Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на председателя Института нацпамяти Антона Дробовича.

Так, по его словам, в Украинском институте национальной памяти уже на следующей неделе планируется отправить официальное запрос на демонтаж герба СССР с монументальной скульптуры в Мнистрество Культуры.

“Сейчас идет предварительная подготовка. Нашлась организация, которая готова осуществить этот демонтаж. Мы сейчас анализируем это предложение и передадим в Министерство культуры предварительные предложения от граждан и бизнеса с рекомендацией поднять этот вопрос до уровня правительства. Мы договорились предоставить предложения Министерству на следующей неделе”, — рассказал Дробович.

Чиновник отметил, что для понимания стоимости такого демонтажа необходимо сделать проект и провести экспертизу, чего на данный момент сделано еще не было. Однако, по словам Дробовича, такое мероприятие обойдется государству в несколько миллионов гривен.

Ранее Власти сообщали, почему не демонтируют герб СССР на монументе «Родина-мать».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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