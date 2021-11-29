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14:14 03 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Во Франции ниндзя с мечом набросился на полицейских: его подстрелили

Во Франции в городе Шербур полицейские подстрелили мужчину, одетого в костюм ниндзя, после того, как он набросился на них с мечом.

Иницдент произошел 2 декабря около 16:00

Об этом сообщило CNN. Мужчина в костюме ниндзя вышел из автомобиля, который числился в угоне.

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К нему подошли две женщины-полицейские, чтобы задержать.

Однако “ниндзя” отреагировал агрессивно и набросился с мечом на сотрудниц полиции.

Чтобы защитить себя и обезвредить нападавшего, полицейские открыли огонь на поражение.

По информации властей, обе раненые женщины находятся в нормальном состоянии, угроз их жизни и здоровью нет.

Полицейские получили легкие травмы

Полицейские получили легкие травмы

По информации  France Bleu, нападавшим оказался 36-летний мужчина, который ранее был осужден по делам о наркотиках. Он также находится в больнице под охраной.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин в своем твите выразил поддержку действиям полицейских.

Как сообщали Власти, на Харьковщине мужчина обстрелял электриков, которые приехали отключать ему свет.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Франция
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