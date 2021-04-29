Торговец кофе и семья с Тернопольщины: СМИ вычислили задержанных ФСБ “украинских террористов”

Стали известны личности троих задержанных украинцев в России, которые якобы собрались осуществлять террористическую деятельность на территории РФ.

Александр Цилык на кадрах, которые опубилкавали в ФСБ после задержания



Об этом сообщает «Meduza».

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Задержанными оказались торговец кофе из Киева Александра Цилык и отец с сыном из тернопольского села Перепельники Зиновий и Игорь Ковали.

Александр Цилык

Журналисты связались с матерью задержанного Александра, которая рассказала, что ее сын уехал в Россию в октябре этого года. Цели поездки, по ее словам, были дела, связанные с чаем и кофе, так как Цылик работал в кофейнях и барах, и в целом занимался продажей кофе, на что указывает и его станица в Instagram.

Однако уже через некоторое после приезда в Россию Алкесандр перестал выходить на связь, а в ноябре посольство Украины уведомило женщину, что ее сын задержан.

На видеозаписи опубликованной сотрудниками ФСБ видно, как Александ Цылик читая текст, признается, что якобы приехал в Россию с целью «взорвать две бомбы», а также сотрудничает с ГУР.

Зиновий и Игорь Ковали

По информации ФСБ, отец и его 22 летний сын Зиновий и Игорь Ковали приехали в Россию с целью шпионажа по заданию СБУ. Спецслужбы РФ уверяют, что отец и сын должны были фотографировать автомобильные мосты, железнодорожные мосты и теплоэлектростанции.

Журналисты отмечают крайне неправдоподобную версию о вербовке мужчин украинскими спецслужбами. По версии ФСБ, 22-летнего Игоря Коваля завербовали 6 октября в Тернополе на встрече с полковником СБУ, а его отец и мать, после вербовки сына признались ему в том, что они также являются агентами СБУ.

Уже через неделю после вербовки, отец и сын якобы были отправлены на задание в Россию, где и были задержаны с арсеналом оружия в автомобиле.

Зачем оружие тем, кто должен был фотографировать отдельные объекты инфраструктуры России, в ФСБ не уточняют.

В МИД Украине вчера отреагировали на задержание и заявили, что проверяют эту информацию, а представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что это фейк созданный российскими спецслужбами.

«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль», — сообщил Артем Дехтяренко.

Ранее Власти сообщали, в ФСБ России заявили о задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, украинцы, ФСБ, задержание