НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:06 03 Декабря 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Российские войска на Донбассе привели в высшую степень боевой готовности – разведка

Вооруженные силы РФ в составе оперативной группировки оккупационных войск на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки.

Российские войска начали новый этап боевой подготовки

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины. Оккупанты проводят мероприятия недели боевой готовности и отрабатывают приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, по информации разведчиков, на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.

“Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке русских оккупационных войск контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ”, – сказано в сообщении.

Ранее Власти сообщали, что российские оккупационные войска на Донбассе начали масштабные военные учения под руководством кураторов из РФ.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Донбасс, война на Донбассе
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.11.2021 12:50
На Донбассе оккупационные войска начали масштабные учения
ТОР
05.11.2021 07:20
На Донбассе наблюдатели ОБСЕ засекли гаубицы и танки террористов
ТОР
26.10.2021 17:18
СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе: в ООС опровергли
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com