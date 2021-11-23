Российские войска на Донбассе привели в высшую степень боевой готовности – разведка
Вооруженные силы РФ в составе оперативной группировки оккупационных войск на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки.
Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины. Оккупанты проводят мероприятия недели боевой готовности и отрабатывают приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности.
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Кроме того, по информации разведчиков, на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.
“Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке русских оккупационных войск контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ”, – сказано в сообщении.
Ранее Власти сообщали, что российские оккупационные войска на Донбассе начали масштабные военные учения под руководством кураторов из РФ.