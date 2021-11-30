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08:45 04 Декабря 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Материалы спецоперации по «вагнеровцам» уничтожили, участникам угрожали уголовным делом, – экс-разведчики

Материалы спецоперации по задержанию “вагнеровцев” уничтожили, а разведчикам, причастным к ней, угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

Экс-разведчик Роман Червинский рассказал о провале операции по "вагнеровцам"

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина» рассказал бывший разведчик из Главного управления разведки Роман Червинский.

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«Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие «посылы» – «что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать», – сказал Червинский.

Он также добавил, что разведчикам, проводившим операцию, предложили все отрицать.

“Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что или молчите … Вообще пытались убедить нас, меня лично – того человека, который провел не менее 10 операций – что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить”, – пояснил экс-разведчик.

По его словам после этого начались угрозы, что непослушным аннулируют паспорта и откроют уголовное производство.

Также Червинский добавил, что после публикации документов о содержании спецоперации журналисткой Яниной Соколовой, в ГУР уволили почти всех разведчиков, причастных к разработке спецоперации.

Кроме того Червинский высказал мнение, что материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственное предательство среди высшего руководства государства.

Бывший разведчик ГУР Юрий Семенюк добавил, что уничтожение таких документов является уголовным преступлением, поскольку такие документы охраняются 5 лет государственной тайной.

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Тэги: Вагнергейт, ГУР
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