Материалы спецоперации по «вагнеровцам» уничтожили, участникам угрожали уголовным делом, – экс-разведчики
Материалы спецоперации по задержанию “вагнеровцев” уничтожили, а разведчикам, причастным к ней, угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.
Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина» рассказал бывший разведчик из Главного управления разведки Роман Червинский.
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«Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие «посылы» – «что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать», – сказал Червинский.
Он также добавил, что разведчикам, проводившим операцию, предложили все отрицать.
“Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что или молчите … Вообще пытались убедить нас, меня лично – того человека, который провел не менее 10 операций – что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить”, – пояснил экс-разведчик.
По его словам после этого начались угрозы, что непослушным аннулируют паспорта и откроют уголовное производство.
Также Червинский добавил, что после публикации документов о содержании спецоперации журналисткой Яниной Соколовой, в ГУР уволили почти всех разведчиков, причастных к разработке спецоперации.
Кроме того Червинский высказал мнение, что материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственное предательство среди высшего руководства государства.
Бывший разведчик ГУР Юрий Семенюк добавил, что уничтожение таких документов является уголовным преступлением, поскольку такие документы охраняются 5 лет государственной тайной.
Ранее Власти сообщали:
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Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала расследование о срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера;
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временная следственная комиссия Верховной Рады пришла к заключению, что президент Украины Владимир Зеленский не давал приказа на отмену операции по задержанию «вагнеровцев», а глава Офиса Президента Андрей Ермак не имел полномочий его отдавать;
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загранпаспорта пятерых уволенных из Главного управления разведки сотрудников, которые принимали участие в подготовке спецоперации по “вагнеровцам”, признали недействительными;
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издание The Insider, журналисты которого провели совместное расследование с группой Bellingcat, сообщили, что одной из причин срыва операции по “вагнеровцам” могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к руководителю Главного управления разведки Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента.
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экс-глава ГУР Василий Бурба заявил, что финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.
- также Бурба уточнил, что наиболее вероятной причиной провала операции по задержанию “вагнеровцев” может быть наличие “крота” в верхушке украинской власти, который сливает информацию России.