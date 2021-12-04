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09:07 04 Декабря 2021 Просмотров 106   КомментариевКомментарии

Коронавирус отступает: в Украине за сутки заразилось 13 тыс. человек

За минувшие сутки по состоянию на утро 4 декабря в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от болезни 436 пациентов.

За сутки в Украине заболело 13, 2 тыс людей

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1196 детей и 200 медработников.

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Лидерами по количеству новых заболевших остаются в Киев (1588), Полтавская (924), Одесская (848) и Донецкая (816) области.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам за сутки:

  • Киев – 1588;

  • Винницкая область – 530;

  • Волынская область – 561;

  • Днепропетровская область – 770;

  • Донецкая область – 816;

  • Житомирская область – 454;

  • Закарпатская область – 301;

  • Запорожская область – 499;

  • Ивано-Франковская область – 331;

  • Киевская область – 671;

  • Кировоградская область – 187;

  • Луганская область – 177;

  • Львовская область – 739;

  • Николаевская область – 446;

  • Одесская область – 848;

  • Полтавская область – 924;

  • Ривненская область – 489;

  • Сумская область – 295;

  • Тернопольская область – 249;

  • Харьковская область – 408;

  • Херсонская область – 107;

  • Хмельницкая область – 493;

  • Черкасская область – 730;

  • Черновицкая область – 207;

  • Черниговская область – 386.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что восемь областей Украины по эпидпоказателям уж готовы к выходу из «красной» зоны карантина, девятая на подходе.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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