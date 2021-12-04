Коронавирус отступает: в Украине за сутки заразилось 13 тыс. человек

За минувшие сутки по состоянию на утро 4 декабря в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от болезни 436 пациентов.

За сутки в Украине заболело 13, 2 тыс людей



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1196 детей и 200 медработников.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Лидерами по количеству новых заболевших остаются в Киев (1588), Полтавская (924), Одесская (848) и Донецкая (816) области.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам за сутки:

Киев – 1588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ривненская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что восемь областей Украины по эпидпоказателям уж готовы к выходу из «красной» зоны карантина, девятая на подходе.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19