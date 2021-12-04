Коронавирус отступает: в Украине за сутки заразилось 13 тыс. человек
За минувшие сутки по состоянию на утро 4 декабря в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от болезни 436 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1196 детей и 200 медработников.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Лидерами по количеству новых заболевших остаются в Киев (1588), Полтавская (924), Одесская (848) и Донецкая (816) области.
Количество новых случаев COVID-19 по регионам за сутки:
-
Киев – 1588;
-
Винницкая область – 530;
-
Волынская область – 561;
-
Днепропетровская область – 770;
-
Донецкая область – 816;
-
Житомирская область – 454;
-
Закарпатская область – 301;
-
Запорожская область – 499;
-
Ивано-Франковская область – 331;
-
Киевская область – 671;
-
Кировоградская область – 187;
-
Луганская область – 177;
-
Львовская область – 739;
-
Николаевская область – 446;
-
Одесская область – 848;
-
Полтавская область – 924;
-
Ривненская область – 489;
-
Сумская область – 295;
-
Тернопольская область – 249;
-
Харьковская область – 408;
-
Херсонская область – 107;
-
Хмельницкая область – 493;
-
Черкасская область – 730;
-
Черновицкая область – 207;
-
Черниговская область – 386.
Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что восемь областей Украины по эпидпоказателям уж готовы к выходу из «красной» зоны карантина, девятая на подходе.