В наступлении на Украину Россия задействует 175 тысяч военных – разведка США

По данным американской разведки, Россия планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале 2022 года с участием 175 тысяч военнослужащих.

Россия может напасть на Украину с четырех направлений



Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на документ, полученный из разведки.

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«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины”, – заявил изданию анонимный источник из администрации президента США.

Он также уточнил, что российские планы предусматривают широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику.

Документ американской разведки, полученный WP, включает спутниковые фотографии, на которых видно, что российские войска сосредотачиваются на четырех направлениях.

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы «для сокрытия намерений и создания неопределенности».

Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также «новоприбывшие» танки и артиллерия.

В разведывательном документе также предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

По словам представителя администрации США, закладывая основу для вторжения, российское правительство также проводит пропагандистскую кампанию.

По его словам, «доверенные лица России и СМИ начали увеличивать количество порочащих Украину и НАТО материалов, отчасти чтобы возложить вину за потенциальную эскалацию российской военной эскалации на Украину».

Ранее Власти сообщали:

Американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.

При этом администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

Позднее в Кремле заявили, что сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.

Министр обороны Алексей Резников сообщил в Верховной Раде, что Россия накопила на границах с Украиной Украины 94,3 тысячи военнослужащих и продолжает укреплять техникой свои группировки, возможное вторжение – конец января.

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