НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:54 04 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Не России принимать решение о вступлении Украины в НАТО, – Белый дом

У президента США ответили на требование Владимира Путина предоставить России письменные гарантии о том, что НАТО не будет «расширяться на восток».

Спикер Белого дома Джейн Псаки.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Джейн Псаки на брифинге 3 декабря отметила, что решение о членстве любой страны в НАТО принимают только страны-члены альянса.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Страны-члены НАТО решают, кто станет членом НАТО, а не Россия», – отметила она, добавив, что процесс принятия новых членов таким был всегда и таким будет и в дальнейшем.

По ее словам, «важно помнить, откуда исходит провокация» – и в этом виновны не США, и не Украина.

Ранее Власти писали, что президент РФ Владимир Путин хочет потребовать от США и их союзников «конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток». Он подчеркнул, что речь идет именно о юридических гарантиях, потому что страны Запада якобы не выполнили взятые на себя устные обязательства.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Россия, НАТО
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.05.2021 20:25
В РФ будут наращивать военные силы на границе с Украиной
ТОР
29.10.2018 16:49
В МИД РФ рассказали, что Россия будет делать, если Украина вступит в НАТО
ТОР
07.07.2015 08:56
НАТО не будет учитывать мнение России при рассмотрении заявки Украины
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Нашли в луже крови под мостом: в Черкассах при странных обстоятельствах погиб парень

16:26 Украина

Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

16:14 Украина

Оттягивали до последнего: Беларусь пригрозила Западу мощными ответными санкциями

15:47 Мир

В Украине будут делать бустерные прививки от COVID-19 по примеру Евросоюза

14:26 Украина

Тысячу за вакцинацию в этом году получат не все привитые: в чем проблема

12:00 Украина

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Прыгнула с пешеходного моста: в центре Тернополя нашли тело 16-летней девушки

17:17 Украина

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Новости | NetGameSlots.com