Не России принимать решение о вступлении Украины в НАТО, – Белый дом

У президента США ответили на требование Владимира Путина предоставить России письменные гарантии о том, что НАТО не будет «расширяться на восток».

Спикер Белого дома Джейн Псаки.



Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Джейн Псаки на брифинге 3 декабря отметила, что решение о членстве любой страны в НАТО принимают только страны-члены альянса.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Страны-члены НАТО решают, кто станет членом НАТО, а не Россия», – отметила она, добавив, что процесс принятия новых членов таким был всегда и таким будет и в дальнейшем.

По ее словам, «важно помнить, откуда исходит провокация» – и в этом виновны не США, и не Украина.

Ранее Власти писали, что президент РФ Владимир Путин хочет потребовать от США и их союзников «конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток». Он подчеркнул, что речь идет именно о юридических гарантиях, потому что страны Запада якобы не выполнили взятые на себя устные обязательства.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, Россия, НАТО