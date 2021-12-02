В Берлине запретили танцы в ночных клубах
Новые карантинные ограничения в Берлине предполагают запрет на танцы в закрытых помещениях.
Об этом сообщают «РИА Новости»
Городские чиновники Берлина ввели новые карантинные ограничения в столице Германии. Новые правила не предполагают закрытие ночных клубов и дискотек, однако вводят новые ограничения для подобных заведений.
Так, с 8 декабря по 2 января в упомянутых заведения разрешено танцевать только на открытом воздухе и только при наличии COVID-сертификата.
«В целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами заведения не закрываются. Это значит, что клубы и дискотеки могут продолжать работу, они, как правило, предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя», — объяснил решение столичных властей глава канцелярии Берлина Кристиан Гэблер.
Как ранее сообщали Власти, самая вакцинированная страна Европы ужесточила карантин из-за COVID-19.