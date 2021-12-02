В Берлине запретили танцы в ночных клубах

Новые карантинные ограничения в Берлине предполагают запрет на танцы в закрытых помещениях.

Новые правила не предполагают закрытие ночных клубов и дискотек



Об этом сообщают «РИА Новости»

Городские чиновники Берлина ввели новые карантинные ограничения в столице Германии. Новые правила не предполагают закрытие ночных клубов и дискотек, однако вводят новые ограничения для подобных заведений.

Так, с 8 декабря по 2 января в упомянутых заведения разрешено танцевать только на открытом воздухе и только при наличии COVID-сертификата.

«В целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами заведения не закрываются. Это значит, что клубы и дискотеки могут продолжать работу, они, как правило, предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя», — объяснил решение столичных властей глава канцелярии Берлина Кристиан Гэблер.

Как ранее сообщали Власти, самая вакцинированная страна Европы ужесточила карантин из-за COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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