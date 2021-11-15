Рейтинговое агентсво «Fitch» не верит в полномаштабную войну России с Украинойе

Аналитиики агенства не рассматривают сцеанрий полномоштабного вторжения России.

Аналитики рейтингового агентства "Fitch" не прогнозируют полномасштабное военное вторжение России в Украину



Об этом сообщает «DW», со ссылкой на пресс-релиз «Fitch».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Аналитики рейтингового агентства «Fitch» не прогнозируют полномасштабное военное вторжение России в Украину. В агентстве все еще убеждены, что несмотря на эскалацию ситуации на границе между странами, сценарий не перерастет в военное столкновение.

«Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной», — отмечается в сообщении.

В агентстве также отметили, что кредитный рейтинг РФ подтвержден на уровне «BBB», однако, концентрация российских военных на границе с Украиной увеличивает «геополитические и санкционные риски», что возможно вскоре может негативно сказаться на кредитном рейтинге России.

Как ранее сообщали Власти, по данным американской разведки, Россия планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале 2022 года с участием 175 тысяч военнослужащих.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, война, Fitch, Рейтинговое агентсво