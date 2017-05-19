Блинкен и Лавров поспорили про Евромайдан

Спор завязался в среду, 1 декабря, во время неформального ужина в Стокгольме, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили из-за Украины.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал события, произошедшие в Киеве в 2014 году государственным переворотом.

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Он также обвинил НАТО и ЕС в подавлении инакомыслия и угрозах Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что силовики в Киеве убили более сотни мирных демонстрантов, а тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию.

Он также заметил, что НАТО является «оборонным альянсом».

Напомним, что в Стокгольме Энтони Блинкен провел с Сергеем Лавровым переговоры в закрытом формате, которые продолжались около сорока минут. Сообщается, что они обсудили вопросы двусторонних отношений а также ситуацию в Украине.

Ранее Власти писали, что Энтони Блинкен 2 декабря после встречи с главой МИД России уточнил, что переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдут в самое ближайшее время.

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Тэги: Украина, Сергей Лавров, Энтони Блинкен