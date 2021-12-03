Меркель в последний раз обратилась к нации и призвала немцев делалать прививки

Канцлер записала прощальное видеообращение к народу Германии. За 15 лет на этом посту она записала более 600 видеообращений на самые разные темы.

С июня 2006 года Ангела Меркель более 600 раз обращалась к народу Германии в своем видеоподкасте.



Об этом сообщает DW.

В своем последнем обращении Ангела Меркель призвала немцев сделать прививки.

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«Неважно, первая ли это вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка, – подчеркнула Меркель. – Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем как стране преодолеть пандемию».

Как отметила канцлер, «в разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической».

По ее словам, «нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями»

Меркель поблагодарила всех, кто в «эти трудные времена» придерживался правил: «Вы составляете подавляющее большинство в нашей стране».

Ранее Власти писали, что в среду, 8 декабря, бундестаг должен избрать Олафа Шольца ее преемником на посту германского канцлера.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Ангела Меркель, Германия, обращение к народу, вакцинация