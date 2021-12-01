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14:42 05 Декабря 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В пригороде Харькова оборвался лифт с семьей

На Харьковщине лифт упал с восьмого этажа, когда в нем находилось четыре человека.

Никто из них не пострадал, так как сработал защитный механизм

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В поселке городского типа Песочин оборвался лифт. В этот момент в нем находилась семья из четырех человек, в том числе и 3-летний ребенок.

Лифт оборвался на восьмом этаже и остановился ниже первого – через 15 минут вся семья самостоятельно смогла выбраться из кабины. Никто из них не пострадал, так как сработал защитный механизм.

«Установлено, что при движении лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил», – говорится в сообщении полиции.

В полиции открыто дело по статье нарушении правил безопасной эксплуатации зданий. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве оборвался лифт с медиками «скорой помощи».

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: лифт, Харьковская область, оборвался лифт
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