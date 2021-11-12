Главарь ДНР заявил, что хочет переговоры с Зеленским

Денис Пушилин внезапно заявил о том, что хочет начать вести диалог с Зеленским.

На интервью к Соловьеву Пушилин приехал сразу после съезда партии Единая Россия



Об этом Пушилин заявил в интервью на российском пропагандистском YouTube-канале «Соловьев Live», который ведет Владимир Соловьев.

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Так, по словам Пушилина, который в данный момент является главарем самопровозглашенной республики ДНР, он видит необходимость в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пушилин также отметил, что Зеленскому «в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве» с ним и Пасечником, который является главой самопровозглашенной ЛНР.

Интересно, что на интервью к Соловьеву Пушилин приехал сразу после съезда партии Единая Россия, на котором получил партбилет от Дмитрия Медведева.

Как ранее сообщали Власти, предводители сепаратистов на Донбассе стали членам партии «Единая Россия».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: переговоры, зеленский, соловьев, ДНР, пушилин