Главарь ДНР заявил, что хочет переговоры с Зеленским
Денис Пушилин внезапно заявил о том, что хочет начать вести диалог с Зеленским.
Об этом Пушилин заявил в интервью на российском пропагандистском YouTube-канале «Соловьев Live», который ведет Владимир Соловьев.
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Так, по словам Пушилина, который в данный момент является главарем самопровозглашенной республики ДНР, он видит необходимость в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пушилин также отметил, что Зеленскому «в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве» с ним и Пасечником, который является главой самопровозглашенной ЛНР.
Интересно, что на интервью к Соловьеву Пушилин приехал сразу после съезда партии Единая Россия, на котором получил партбилет от Дмитрия Медведева.
Как ранее сообщали Власти, предводители сепаратистов на Донбассе стали членам партии «Единая Россия».