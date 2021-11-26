Авария на Бурштынской ТЭС: один из пострадавших умер
Один из четырех работников Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время аварии 28 ноября, скончался в реанимации.
Об этом сообщила пресс-служба ТЭС. Там напомнили, что 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования получил до 60% ожогов кожи.
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Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.
Все это время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами и предоставляла все необходимое.
Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.
“Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции”, – сказано в сообщении.
Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.
Как сообщали Власти, на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября случился взрыв, а рано утром 29 ноября вспыхнул пожар.