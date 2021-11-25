В Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам

В Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

В Украине усилили карантин, в частности для невакцинированнных



Соответствующие правила были опубликованы на сайте Минздрава еще 30 ноября.

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«Желтая» зона

Запрещена:

работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать, если все сотрудники и посетители будут иметь один из документов:

«желтый» COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

«зеленый» COVID-сертификат (действующий 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Срок действия «желтого» сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

«Красная» зона

Запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированные и иметь «зеленый» COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Правила для всех зон

Действующими для любых уровней эпидопасности остаются такие нормы:

работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Как сообщали Власти, в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами препарата от COVID-19 через девять месяцев после полной вакцинации.

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Тэги: карантин, covid-19