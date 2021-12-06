В Брюсселе акция против карантинных ограничений переросла в беспорядки с камнями и водометами

В воскресенье полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать разбушевавшихся демонстрантов в Брюсселе.

Протестующие начали жечь мусорные баки.



Об этом сообщает Reuters.

Бельгийцы протестовали против новых ограничительных мер, вводимых из-за пандемии COVID-19.

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Несколько тысяч протестующих прошли маршем через центр столицы в район, где располагаются административные учреждения Европейского Союза. Люди держали плакаты с надписями: «Вместе за нашу свободу, права и наших детей». Также на некоторых плакатах были призывы против обязательной вакцинации.

Но затем группа протестующих начала бросать камни в полицию, жечь мусорные баки, разбивать стекла машин и витрины магазинов.

Полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Чтобы противодействовать распространению пандемии, власти Бельгии в третий раз за последние недели усилили карантинные ограничения. В частности, в пятницу премьер-министр страны Александр де Кроо объявил, что детские сады и начальные школы закроются на каникулы, носить маски обязаны будут даже дети шести лет. Также бельгийцам запрещено собираться большими группами, за исключением особых случаев, таких как похороны или свадьба.

За все время пандемии в Бельгии с населением около 11,5 миллионов от COVID-19 умерли более 27 тысяч человек. За последнюю неделю в Бельгии фиксировали более 17 тысяч новых случаев заболевания ежедневно.

Ранее Власти писали, что в Бельгии проститутки вышли на демонстрацию против карантинных ограничений.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Бельгия, демонстрация, карантин, акция протеста