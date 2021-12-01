В центре Кривого Рога граждане Азербайджана устроили стрельбу с поножовщиной: есть убитые и раненые

В Кривом Роге произошел конфликт между уроженцами Кавказа, в результате которого погиб мужчина.

Место происшествия



Об этом сообщают «СВОИ Кривой Рог» со ссылкой на свои источники.

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Конфликт произошел вечером 5 декабря во дворе одного из многоквартирных домов Кривого Рога. По предварительной информации изначально между уроженцами Кавказа произошла потасовка, переросшая в стрельбу, а закончилось все поножовщиной.

В результате произошедшего один из участников конфликта был обнаружен мертвым в машине, еще одного мужчину госпитализировали с серьезной колото-резаной раной.

Сообщается, что погибший мужчина – азербайджанец, который в этот же день прибыл в Кривой Рог из Киева. Госпитализированный мужчина также является гражданином Азербайджана.

Отмечается, что раненый был в 2019 году отправлен в СИЗО по подозрению в ограблении ювелирного магазина «Золотой век», однако в 2021 году суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Обвиняемый был обязан находится дома с 21:00 до 06:00.

Информация о произошедшем обновляется.

Как ранее сообщали Власти, в Одесской области мужчина зарезал односельчанина и спрятал его труп в диван.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: убийство, стрельба, конфликт, кривой рог