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Главная » Украина » Общество
12:00 06 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Просят номер карты для выплаты тысячи: украинцам рассылают фейковые сообщения от Минздрава

Некоторым украинцам от имени министерства здравоохранения приходят сообщения с просьбой сообщить персональные данные для начисления тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Ляшко предупредил о новом виде мошенничества

О новом виде мошенничества предупредил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.  Он уточнил, что у граждан просят сообщить номер банковской карты и другие данные.

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Ляшко подчеркнул, что Минздрав таких сообщений никому не присылал.

«От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам», – заявил министр.

Ранее Власти сообщали, что государственный Приватбанк предупредил о появлении новой схемы мошенничества, связанной с выплатой за вакцинацию от COVID-19.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: вакцинация, виктор ляшко, тысяча Зеленского
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