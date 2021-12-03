В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на продукты

Группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.

Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Предлагается установить предельную наценку на эти продукты в 5-15% от отпускной цены производителя.

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Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон «О ценах и ценообразовании» в части восстановления государственного регулирования цен на «социальные» продукты питания, который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Инициаторами документа выступили, в частности, нардепы Александр Гайду, Дмитрий Соломчук, Николай Задорожний, Валерий Зуб и Владимир Крейденко (все – «Слуга народа»), Геннадий Вацак (депутатская группа «Довира») и Сергей Минько («За майбутне»).

Перечень продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров. При этом, согласно законопроекту, правительство будет обязано ввести госрегулирование цен на следующие продукты:

крупу гречневую,

сахар-песок,

муку пшеничную высшего сорта,

вермишель из муки высшего сорта пшеницы,

молоко пастеризованное жирностью 2,5%,

хлеб ржано-пшеничный,

батон из пшеничной муки,

яйца куриные категории С1,

тушку куриную,

воду минеральную негазированную,

масло сливочное жирностью 72,5%,

масло подсолнечное.

Авторы законопроекта считают, что его реализация положительно скажется на социально незащищенных слоях населения.

Они также ссылаются на опыт стран ЕС, где, по их данным, государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора – 88-97%.

Как сообщали Власти, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине, хотя покупает их на самом дорогом рынке страны.

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Тэги: Верховная Рада, цены на продукты