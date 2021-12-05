В России обнаружили первых зараженных «Омикроном»

В России обнаружили первых пациентов, инфицированных штаммом коронавируса “Омикрон”.

Два человека привезли "Омикрон" из ЮАР



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Новый штамм был выявлен у прибывших из ЮАР, ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе.

Всего COVID-19 выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР. В настоящее время специалисты определяют штаммы вируса.

Как сообщали Власти, в столице Норвегии Осло по меньшей мере 13 человек были инфицированы штаммом коронавируса “Омикрон” после корпоративной рождественской вечеринки. Это самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР.

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Тэги: Россия, covid-19, Омикрон