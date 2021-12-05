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12:59 06 Декабря 2021 287 Комментарии
В России обнаружили первых зараженных «Омикроном»
В России обнаружили первых пациентов, инфицированных штаммом коронавируса “Омикрон”.
Два человека привезли "Омикрон" из ЮАР
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Новый штамм был выявлен у прибывших из ЮАР, ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе.
Всего COVID-19 выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР. В настоящее время специалисты определяют штаммы вируса.
Как сообщали Власти, в столице Норвегии Осло по меньшей мере 13 человек были инфицированы штаммом коронавируса “Омикрон” после корпоративной рождественской вечеринки. Это самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР.
Тэги: Россия, covid-19, Омикрон
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