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14:46 06 Декабря 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Ответ на санкции: Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Великобритании

Беларусь запретила ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, применяющих санкции против режима Александра Лукашенко.

Беларусь ввела ответные санкции против Запада

Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Беларуси.

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«Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», – сказано в заявлении.

Также там отметили, что правительство примет необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами “из дружественных стран».

Кроме того правительство Беларуси пообещало предпринять шаги в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского Союза и Великобритании в ответ на санкции против белорусской авиационной отрасли.

Также расширены списки иностранцев, чей въезд на территорию Беларуси нежелателен.

Как сообщали Власти, в Беларуси подсчитывают потери от санкций ЕС и надеются компенсировать убытки от них экономией на энергоресурсах.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: санкции, ес, США, Великобритания, беларусь
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