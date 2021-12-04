Поговорю с братом: Папа Римский собирается в Москву на встречу с Кириллом

Новая встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждается и состоится в обозримом будущем.

Главы церквей могут встретиться в Москве в ближайшее время



Об этом сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из поездки в Грецию Папа Римский Франциск, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

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Он также добавил, что на следующей неделе к нему приедет глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, чтобы согласовать возможную встречу.

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте… Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», – сказал Франциск.

Напомним, предыдущая встреча предстоятелей, первая в истории после Великого церковного раскола в 1054 году, состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года.

Тогда по ее итогам была торжественно подписана совместная декларация, состоящая из 30 пунктов. Впоследствии были осуществлены важные духовные инициативы. Ежегодно РПЦ и Римско-католическая церковь отмечают годовщину встречи Папы и патриарха совместными конференциями, встречами представителей, теологическими дискуссиями.

Как сообщали Власти, в международном аэропорту Гаваны, Куба, состоялась встреча Папы Римского Франциска и патриарха московского и всея Руси Кирилла – первая в истории существования церквей.

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Тэги: патриарх Кирилл, папа римский Франциск