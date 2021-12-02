“Апостол” из Запорожской области сообщил о минировании Офиса президента
Житель Запорожской области «заминировал» офис президента в Киеве.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
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Неизвестный позвонил в «102″, представился Апостолом и сообщил о минировании офиса президента в Киеве. Информация о минировании была немедленно передана в Главное управление Национальной полиции в Киеве, однако бомбу в офисе президента так и не нашли.
Автором ложного сообщения о минировании оказался 47-дентий житель Васильевки Запорожской области. Мужчина уже привлекался за подобные преступления и отбывал наказание в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове, куда приехал Зеленский, сообщили о массовом минировании школ.