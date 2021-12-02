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17:18 06 Декабря 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

“Апостол” из Запорожской области сообщил о минировании Офиса президента

Житель Запорожской области «заминировал» офис президента в Киеве.

задержанный

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Неизвестный позвонил в «102″, представился Апостолом и сообщил о минировании офиса президента в Киеве. Информация о минировании была немедленно передана в Главное управление Национальной полиции в Киеве, однако бомбу в офисе президента так и не нашли.

Автором ложного сообщения о минировании оказался 47-дентий житель Васильевки Запорожской области. Мужчина уже привлекался за подобные преступления и отбывал наказание в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.

Мобильный телефон и сим-карта злоумышленника изъяты в качестве вещественных доказательств

Как ранее сообщали Власти, в Харькове, куда приехал Зеленский, сообщили о массовом минировании школ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: офис президента, ложное минирование
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