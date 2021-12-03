Третий за два месяца: в Австрии новый канцлер принял присягу

Президент Австрии Александр ван дер Беллен во дворце Хофбург принял присягу нового канцлера, министров и государственного секретаря.

Президент Австрии принял присягу нового канцлера.



Об этом сообщает Die Presse.

После отставки Себастьяна Курца со всех политических постов и отставки Александра Шалленберга с поста федерального канцлера сегодня был приведен к присяге в качестве нового главы правительства 49-летний Карл Нехаммер.

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Сразу после этого к присяге были приведены четыре министра и один государственный секретарь.

Напомним, Курц был вынужден покинуть пост главы правительства в октябре в связи с коррупционным скандалом. Его преемник Шалленберг неожиданно подал в отставку на прошлой неделе.

Карл Нехаммер родился в Вене в 1972 году. Работал в Министерстве обороны Австрии. В 2007 году начал работать в штабе Австрийской народной партии. С 2016 года – генеральный секретарь Австрийской федерации служащих. С 2018 по 2020 год – генеральный секретарь Австрийской народной партии. С января 2020 года – министр внутренних дел Австрии. Он считается сторонником жесткой политики в отношении беженцев, был одним из антикризисных менеджеров во время пандемии COVID-19, отвечал за соблюдение запретов и ограничений.

Ранее Власти писали, что в пятницу, 3 декабря, правящая Австрийская народная партия (ÖVP) назначила министра внутренних дел Карла Нехаммера главой партии.

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Тэги: присяга, канцлер Австрии