В Харькове, куда приехал Зеленский, сообщили о массовом минировании школ
В полицию Харькова поступило сообщение о минировании шести школ города, взрывотехники проверят все учебные заведения.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Сообщение поступило на линию 102 в 11:15.
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«По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города», – сказано в сообщении правоохранителей.
Как пишет местное издание «Редпост», письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера.
В письме он утверждает, что завербован и на территории школ находятся взрывные устройства. Он потребовал не звонить правоохранителям иначе приведет в действие взрывные устройства.
Как сообщали Власти, 47-летний житель Запорожской области сообщил, что заминировал Офис президента Украины.