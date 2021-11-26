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17:09 06 Декабря 2021 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

В Харькове, куда приехал Зеленский, сообщили о массовом минировании школ

В полицию Харькова поступило сообщение о минировании шести школ города, взрывотехники проверят все учебные заведения.

В Харькове сообщили о минировании семи школ

Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Сообщение поступило на линию 102 в 11:15.

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«По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города», – сказано в сообщении правоохранителей.

Как пишет местное издание «Редпост», письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера.

В письме он утверждает, что завербован и на территории школ находятся взрывные устройства. Он потребовал не звонить правоохранителям иначе приведет в действие взрывные устройства.

Школы получили письма с угрозами

Школы получили письма с угрозами

Как сообщали Власти, 47-летний житель Запорожской области сообщил, что заминировал Офис президента Украины.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков
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