Испугалась проклятий и смертей: на Тернопольщине девушка отдала гадалке 170 тыс гривен

Жительница Тернопольской области стала жертвой мошенницы.

Фото мошенницы



Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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В Тернополе мошенница представившись гадалкой, напугала 26-летнюю жительницу села Подгайчики, рассказав ей о том, что на девушке страшные проклятия, а ее родных ждет смерть.

Чтобы убрать проклятия, девушка привела «гадалку» к себе домой, где отдала мошеннице ценные вещи и деньги на общую сумму 170 тысяч гривен.

Опомнившись только через несколько часов девушка обратилась в полицию, однако по горячим следам злоумышленницу установить не удалось.

Полицейским удалось получить изображение мошенницы с камер видеонаблюдения, однако в настоящее время злоумышленница все еще не найдена.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: мошенничество, гадалка, тернопольская область