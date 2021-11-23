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17:42 06 Декабря 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Испугалась проклятий и смертей: на Тернопольщине девушка отдала гадалке 170 тыс гривен

Жительница Тернопольской области стала жертвой мошенницы.

Фото мошенницы

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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В Тернополе мошенница представившись гадалкой, напугала 26-летнюю жительницу села Подгайчики, рассказав ей о том, что на девушке страшные проклятия, а ее родных ждет смерть.

Чтобы убрать проклятия, девушка привела «гадалку» к себе домой, где отдала мошеннице ценные вещи и деньги на общую сумму 170 тысяч гривен.

Опомнившись только через несколько часов девушка обратилась в полицию, однако по горячим следам злоумышленницу установить не удалось.

Полицейским удалось получить изображение мошенницы с камер видеонаблюдения, однако в настоящее время злоумышленница все еще не найдена.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове, куда приехал Зеленский, сообщили о массовом минировании школ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: мошенничество, гадалка, тернопольская область
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