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08:44 07 Декабря 2021 Просмотров 325   КомментариевКомментарии

В Украине количество умерших от COVID-19 возросло вдвое за сутки

За сутки по состоянию на утро 7 декабря в Украине подтвердили 8655 случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни 467 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 467 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 716 детей и 200 медицинских работников.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 1270, Полтавской области – 716, Донецкой – 689, Черкасской – 624, Киевской – 575, Запорожской – 503.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1270;

  • Винницкая область – 237;

  • Волынская область – 397;

  • Днепропетровская область – 183;

  • Донецкая область – 689;

  • Житомирская область – 129;

  • Закарпатская область – 292;

  • Запорожская область – 503;

  • Ивано-Франковская область – 84;

  • Киевская область – 575;

  • Кировоградская область – 151;

  • Луганская область – 187;

  • Львовская область – 350;

  • Николаевская область – 347;

  • Одесская область – 368;

  • Полтавская область – 716;

  • Ривненская область – 372;

  • Сумская область – 151;

  • Тернопольская область – 142;

  • Харьковская область – 292;

  • Херсонская область – 33;

  • Хмельницкая область – 253;

  • Черкасская область – 624;

  • Черновицкая область – 135;

  • Черниговская область – 175.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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