В Украине количество умерших от COVID-19 возросло вдвое за сутки

За сутки по состоянию на утро 7 декабря в Украине подтвердили 8655 случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни 467 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 467 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 716 детей и 200 медицинских работников.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 1270, Полтавской области – 716, Донецкой – 689, Черкасской – 624, Киевской – 575, Запорожской – 503.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

г. Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ривненская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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Тэги: covid-19