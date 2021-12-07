В Украине количество умерших от COVID-19 возросло вдвое за сутки
За сутки по состоянию на утро 7 декабря в Украине подтвердили 8655 случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни 467 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 716 детей и 200 медицинских работников.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 1270, Полтавской области – 716, Донецкой – 689, Черкасской – 624, Киевской – 575, Запорожской – 503.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
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г. Киев – 1270;
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Винницкая область – 237;
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Волынская область – 397;
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Днепропетровская область – 183;
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Донецкая область – 689;
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Житомирская область – 129;
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Закарпатская область – 292;
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Запорожская область – 503;
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Ивано-Франковская область – 84;
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Киевская область – 575;
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Кировоградская область – 151;
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Луганская область – 187;
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Львовская область – 350;
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Николаевская область – 347;
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Одесская область – 368;
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Полтавская область – 716;
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Ривненская область – 372;
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Сумская область – 151;
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Тернопольская область – 142;
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Харьковская область – 292;
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Херсонская область – 33;
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Хмельницкая область – 253;
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Черкасская область – 624;
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Черновицкая область – 135;
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Черниговская область – 175.
Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.