НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:29 07 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

США отправят войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину

США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

США для защиты союзников в Восточной Европе готовы разместить в регионе дополнительный военный контингент.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, президент США Джо Байден в ходе намеченного на 7 декабря телефонного разговора с Владимиром Путиным предупредит его, что если российские войска вторгнутся в Украину, США для защиты союзников в Восточной Европе готовы будут разместить в регионе дополнительный военный контингент.

Военное вторжение России в Украину в 2015 году привело к развертыванию в Восточной Европе большего количества американских войск и техники. На этот раз будет «аналогичная реакция».

Отвечая на вопрос, готовы ли США применить силу в случае вторжения России, чиновник отметил, что основное внимание будет уделяться не «прямому использованию американской военной силы» – это будет «комбинации поддержки украинских вооруженных сил, экономических мер противодействия и поддержки  союзников по НАТО».

По словам чиновника, «экономические меры противодействия» со стороны США и Европы могут «нанести серьезный экономический ущерб российской экономике».

Поскольку ранее Путин заявлял, что будет добиваться «гарантий безопасности» для России, включая запрет на расширение НАТО и военную поддержку Украины, в Белом доме дали понять, что этот вопрос не будет предметом обсуждения.

«США последовательно выражают поддержку принципу, согласно которому каждая страна имеет суверенное право принимать решения в отношении своей безопасности, – сказал американский чиновник. – Это является политикой США сегодня и останется политикой США в будущем. Так что все просто и ясно».

Ранее Власти писали, что Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, войска, российское вторжение, Восточная Европа
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.10.2021 13:16
Россия возобновила переброску войск к украинским границам. Видео
ТОР
27.07.2021 13:00
Кремль отреагировал на уход военных США из Ирака
ТОР
10.05.2021 08:42
США хотят перебросить войска из Афганистана в Среднюю Азию
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

16:23 Украина

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали

10:26 Мир

После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности

09:08 Украина

Сбились с фарватера: польские пограничники задержали российское судно с пьяным экипажем

08:46 Мир

В Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам

08:18 Украина

В Норвегии – самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР: все были на грандиозной вечеринке

17:39 Мир

В Беларуси подсчитывают потери от санкций ЕС

15:33 Мир

Новости | NetGameSlots.com