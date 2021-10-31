США отправят войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину

США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

США для защиты союзников в Восточной Европе готовы разместить в регионе дополнительный военный контингент.



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, президент США Джо Байден в ходе намеченного на 7 декабря телефонного разговора с Владимиром Путиным предупредит его, что если российские войска вторгнутся в Украину, США для защиты союзников в Восточной Европе готовы будут разместить в регионе дополнительный военный контингент.

Военное вторжение России в Украину в 2015 году привело к развертыванию в Восточной Европе большего количества американских войск и техники. На этот раз будет «аналогичная реакция».

Отвечая на вопрос, готовы ли США применить силу в случае вторжения России, чиновник отметил, что основное внимание будет уделяться не «прямому использованию американской военной силы» – это будет «комбинации поддержки украинских вооруженных сил, экономических мер противодействия и поддержки союзников по НАТО».

По словам чиновника, «экономические меры противодействия» со стороны США и Европы могут «нанести серьезный экономический ущерб российской экономике».

Поскольку ранее Путин заявлял, что будет добиваться «гарантий безопасности» для России, включая запрет на расширение НАТО и военную поддержку Украины, в Белом доме дали понять, что этот вопрос не будет предметом обсуждения.

«США последовательно выражают поддержку принципу, согласно которому каждая страна имеет суверенное право принимать решения в отношении своей безопасности, – сказал американский чиновник. – Это является политикой США сегодня и останется политикой США в будущем. Так что все просто и ясно».

Ранее Власти писали, что Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря.

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