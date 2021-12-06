Украина попросила у Пентагона вооружение, которое США никогда нам не поставляли

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон в ноябре обратился к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой предоставить вооружение, которое ранее США не передавали Украине.

Украина попросила у США часть вооружения, предназначенного для Афганистана



Об этом сообщило издание Foreign Policy. Тогда Резников подчеркивал, что вооружение необходимо Украине как можно быстрее.

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Список, который был представлен Резниковым Остину включает поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы – потенциальный щит от разрушительных бомбардировок и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут сопровождать любое наступление российских механизированных войск.

Киев также просит часть американского военного оборудования, предназначенного для Афганистана до падения Кабула. Речь идет в том числе о принадлежащих США вертолетах Ми-17 советской эпохи, которые проходят техобслуживание в Украине, и о боеприпасах, которые изначально предназначались для отправки в афганскую армию.

После визита Резникова в Киев были отправлены представители министерства обороны США для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне.

Пентагон отказался предоставить подробности относительно запроса Украины о дополнительной военной помощи.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной для оценки конкретных потребностей украинских сил», – заявил изданию официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Как сообщали Власти, США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

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Тэги: оружие, США, Пентагон, Алексей Резников