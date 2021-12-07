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10:48 07 Декабря 2021 Просмотров 707   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

В результате столкновения фуры с маршрутным автобусом в Черниговской области погибли 11 человек, еще 8 получили различные травмы.

Причины ДТП выясняют эксперты

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области. Сообщение о трагедии поступило в полицию около 08:00.

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Авария произошла на участке трассы Н-27 Чернигов-Гримяч вблизи села Киселевка.

По словам правоохранителей, сейчас известно об одиннадцати погибших и восьми травмированных людях.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

ДТП произошло около 08:00

ДТП произошло около 08:00

Фура столкнулась с маршрутным автобусом

Фура столкнулась с маршрутным автобусом

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали перенаправление транспортных потоков на объездные пути.

Водитель грузовика выжил

Водитель грузовика выжил

Погибло 11 человек, 8 получили травмы

Погибло 11 человек, 8 получили травмы

По информации спасателей, водитель грузовика выжил, его госпитализировали.

Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 11 человек, 8 получили различные травмы.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Чернигов
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