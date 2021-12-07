Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото
В результате столкновения фуры с маршрутным автобусом в Черниговской области погибли 11 человек, еще 8 получили различные травмы.
Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области. Сообщение о трагедии поступило в полицию около 08:00.
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Авария произошла на участке трассы Н-27 Чернигов-Гримяч вблизи села Киселевка.
По словам правоохранителей, сейчас известно об одиннадцати погибших и восьми травмированных людях.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.
На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали перенаправление транспортных потоков на объездные пути.
По информации спасателей, водитель грузовика выжил, его госпитализировали.
Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 11 человек, 8 получили различные травмы.