Вышел новый трейлер “Матрицы 4”: он приоткрыл секреты фильма
Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», который станет четвертым в культовой серии.
Об этом сообщило ZN.UA. В украинский прокат картина выйдет уже 22 декабря.
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В трейлере смешаны события как цифрового мира матрицы, так и реального. Судя по кадрам, Нео предстоит вспомнить события прошлого – трейлере показано много сцен из предыдущих частей «Матрицы».
В ролике также говорится о том, что самый главный выбор в жизни главного героя должен сделать не Нео, подразумевая Тринити.
Режиссером и сценаристом нового фильма выступила Лана Вачовски, которая вместе со своей сестрой Лилли была авторами первых трех частей «Матрицы».
Ожидалось, что “Матрица 4” выйдет в прокат 21 мая 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 съемки приостанавливали.
Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. Фильм рассказывает о мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом.
В 2003 году вышли два сиквела фильма: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».
Как сообщали Власти, на Новый год выйдет спецэпизод с главными героями из всех частей “Гарри Поттера”.