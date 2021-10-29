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01:11 08 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Вышел новый трейлер “Матрицы 4”: он приоткрыл секреты фильма

Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», который станет четвертым в культовой серии.

В украинский прокат фильм выйдет 22 декабря

Об этом сообщило ZN.UA. В украинский прокат картина выйдет уже 22 декабря.

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В трейлере смешаны события как цифрового мира матрицы, так и реального. Судя по кадрам, Нео предстоит вспомнить события прошлого – трейлере показано много сцен из предыдущих частей «Матрицы».

В ролике также говорится о том, что самый главный выбор в жизни главного героя должен сделать не Нео, подразумевая Тринити.

Режиссером и сценаристом нового фильма выступила Лана Вачовски, которая вместе со своей сестрой Лилли была авторами первых трех частей «Матрицы».

Ожидалось, что “Матрица 4” выйдет в прокат 21 мая 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 съемки приостанавливали.

Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. Фильм рассказывает о мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом.

В 2003 году вышли два сиквела фильма: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Как сообщали Власти, на Новый год выйдет спецэпизод с главными героями из всех частей “Гарри Поттера”.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: фильмы, матрица
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