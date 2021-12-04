Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – Пентагон

Россия продолжает наращивать военный потенциал на границе с Украиной, заявил в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не считает, что вторжение России в Украину неизбежено.



Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США.

По словам Кирби, действия России беспокоят США, так как «до сих пор не совсем ясно, каковы намерения Путина».

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Он не стал вдаваться в подробности, но в то же время подчеркнул, что министр обороны США Ллойд Остин вместе с военным и политическим руководством США информированы о том, что происходит вокруг Украины.

По его словам, еще есть «пространство для дипломатии», еще можно «добиться результата, который стабилизирует ситуацию и не приведет к какому-либо открытому вооруженному конфликту».

«Мы не верим, что конфликт неизбежен», – отметил Кирби.

Ранее Власти писали, что США готовы отправить войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, Россия, российские войска