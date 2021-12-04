НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:05 07 Декабря 2021 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – Пентагон

Россия продолжает наращивать военный потенциал на границе с Украиной, заявил в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не считает, что вторжение России в Украину неизбежено.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США.

По словам Кирби, действия России беспокоят США, так как «до сих пор не совсем ясно, каковы намерения Путина».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он не стал вдаваться в подробности, но в то же время подчеркнул, что министр обороны США Ллойд Остин вместе с военным и политическим руководством США информированы о том, что происходит вокруг Украины.

По его словам, еще есть «пространство для дипломатии», еще можно «добиться результата, который стабилизирует ситуацию и не приведет к какому-либо открытому вооруженному конфликту».

«Мы не верим, что конфликт неизбежен», – отметил Кирби.

Ранее Власти писали, что США готовы отправить войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Россия, российские войска
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.12.2021 11:54
Не России принимать решение о вступлении Украины в НАТО, – Белый дом
ТОР
20.11.2021 16:21
Россия готовит военную операцию против Украины, – разведка США
ТОР
09.11.2021 10:20
Пентагон заявил, что следит за российскими войсками на границе с Украиной
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали

10:26 Мир

После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности

09:08 Украина

Сбились с фарватера: польские пограничники задержали российское судно с пьяным экипажем

08:46 Мир

В Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам

08:18 Украина

В Норвегии – самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР: все были на грандиозной вечеринке

17:39 Мир

Новости | NetGameSlots.com