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11:27 07 Декабря 2021 Просмотров 276   КомментариевКомментарии

Количество жертв ДТП на Черниговщине снова выросло: озвучены версии трагедии

Количество жертв смертельного ДТП с маршруткой и фурой в Черниговской области возросло до 13.

В ДТП погибло 12 человек

Об увеличении числа погибших с 11 до 12  человек сообщил в Facebook глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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“Самое ценное, что у нас есть — жизнь. И мы вспоминаем об этом в большинстве только тогда, когда кого-то уже не вернуть. Ужасно. В мгновение оборвалась жизнь 12 человек. Еще 7 травмированы”, — написал Чаус.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 13 человек. Травмированны еще 6

Пока на месте трагедии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория, говорить о ее причинах рано.

Однако спасатели в комментарии изданию Сегодня озвучили две возможные версии. Они отметили, что участок дороги, где случилось столкновение не является аварийно-опасным, там никогда не было концентрации ДТП.

«Поэтому причин может быть две — либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей», — сказали спасатели.

Официальные же причины ДТП будут озвучены позже, после заключения экспертов.

Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 12 человек, 7 получили различные травмы.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Чернигов
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