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Главная » Мир » Наука и Техника
23:37 07 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19

Сочетание первой дозы вакцины AstraZeneca со второй дозой Moderna или Novavax приводит к лучшим результатам по сравнению с двумя дозами AstraZeneca.

Сочетание некоторых вакцин, по мнению ученых, повышает в 17 раз иммунный ответ организма на коронавирус.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, проведенного Оксфордским университетом и опубликованного в журнале Lancet.

Ученые выяснили, что комбинирование вакцин повышает уровень выработки антител.

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Ученые проанализировали данные 1070 британцев, получивших первую дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель – вторую дозу той же вакцины или прививку Moderna или Novavax.

По сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины AstraZeneca, у тех, кто привился AstraZeneca и Moderna, уровень антител был в 17 раз выше. У тех, кто сделал прививки AstraZenaca и Novavax – в 4 раза выше.

После первой прививки Pfizer и второй дозы Moderna уровень антител был выше в 1,3 раза.

В то же время после Pfizer и Novavax уровень антител оказался на 20% ниже, чем после двух доз Pfizer.

Предыдущие исследования вакцин, таких, например, как вакцина против лихорадки Эбола, также показали, что их сочетание усиливает иммунный ответ организма, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что американская компания Moderna работает над созданием более мощной вакцины для защиты от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: иммунитет, вакцина, коронавирус
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