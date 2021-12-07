Министр МВД назвал виновного в страшном ДТП на Черниговщине

Ужасное ДТП на Черниговщине, в результате которого погибло 13 человек и 7 получили травмы, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.

Денис Монастырский назвал виновника ДТП



Об этом в Facebook сообщил министр МВД Денис Монастырский.

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“Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии”, – написал министр.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и призвал всех придерживаться Правил дорожного движения.

“Их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей”, – подчеркнул полицейский.

Кроме того Монастырский добавил, что в этом месяце по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 13 человек, 7 получили различные травмы.

По факту смертельного ДТП с 13 погибшими с участием фуры и маршрутки в Черниговской области открыли уголовное производство, в прокуратуре озвучили предварительную причину.

Пять из семи выживших в ДТП находятся в очень тяжелом и критическом состоянии в операционных и интенсивной терапии.

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Тэги: дтп, Чернигов, Денис Монастырский